Кабмин выделил рекордную сумму на возведение инженерно-технических и фортификационных сооружений

Кабинет министров выделил на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений 17,5 миллиардов.

Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей", - сказал глава правительства.

По словам Шмыгаля, речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений

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Средства получат профильные ведомства и областные государственные администрации.

Напоминаем:

Кабинет Министров принял разработанное Министерством обороны Постановление, которое расширило перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.

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