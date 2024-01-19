Кабмин выделил рекордную сумму на возведение инженерно-технических и фортификационных сооружений
Кабинет министров выделил на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений 17,5 миллиардов.
Об этом во время заседания правительства сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Продолжаем постоянно усиливать нашу обороноспособность. Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей", - сказал глава правительства.
По словам Шмыгаля, речь идет о 17,5 млрд грн, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений
Средства получат профильные ведомства и областные государственные администрации.
Напоминаем:
Кабинет Министров принял разработанное Министерством обороны Постановление, которое расширило перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений.