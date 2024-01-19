Дело Мазепы: в Офисе генпрокурора объяснили, что повлияло на размер залога
В Офисе генерального прокурора объяснили, почему обвинение ходатайствует о 700 миллионах гривен залога для основателя Concorde Capital Игоря Мазепы по делу о завладении земельными участками.
Об этом пресс-служба ОГП сообщила в комментарии ЭП.
Отметим, что прокуроры настаивают на залоге для Мазепы в размере 700 миллионов гривен, сумма ущерба от незаконного завладения землей вблизи Киевской ГЭС составляет 7 миллионов гривен.
В ОГП объяснили, что содержание под стражей с таким размером залога для основного фигуранта производства - Игоря Мазепы - обусловлен следующими обстоятельствами:
- статус организатора;
- задержание на таможенном посту, что свидетельствует о намерении выехать за пределы Украины и, вероятно, уклониться от явки в правоохранительные органы;
- имущественное положение подозреваемого;
- наличие других подозреваемых, которые в настоящее время находятся в розыске.
Напоминаем:
Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.
Впоследствии адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.
Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.
ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".
Также стало известно, что прокуратура ходатайствует о залоге бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн.
Впоследствии Мазепа прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен.
"Прокуроры просят в качестве меры пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов", - возмущается бизнесмен.