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Дело Мазепы: в Офисе генпрокурора объяснили, что повлияло на размер залога

Пятница, 19 января 2024, 15:17 - Анастасия Жарикова

В Офисе генерального прокурора объяснили, почему обвинение ходатайствует о 700 миллионах гривен залога для основателя Concorde Capital Игоря Мазепы по делу о завладении земельными участками.

Об этом пресс-служба ОГП сообщила в комментарии ЭП.

Отметим, что прокуроры настаивают на залоге для Мазепы в размере 700 миллионов гривен, сумма ущерба от незаконного завладения землей вблизи Киевской ГЭС составляет 7 миллионов гривен.

В ОГП объяснили, что содержание под стражей с таким размером залога для основного фигуранта производства - Игоря Мазепы - обусловлен следующими обстоятельствами:

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  • статус организатора;
  • задержание на таможенном посту, что свидетельствует о намерении выехать за пределы Украины и, вероятно, уклониться от явки в правоохранительные органы; 
  • имущественное положение подозреваемого;
  • наличие других подозреваемых, которые в настоящее время находятся в розыске.

Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Впоследствии адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

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Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Также стало известно, что прокуратура ходатайствует о залоге бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн.

Впоследствии Мазепа прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен.

"Прокуроры просят в качестве меры пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов", - возмущается бизнесмен.

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