Дело Мазепы: суд остановил рассмотрение из-за отвода судьи

Игорь Мазепа в зале суда ЭП, Дана Гордийчук

Печерский суд остановил заседание по избранию меры пресечения бизнесмену Игорю Мазепе до решения об отводе судьи - защита заявила о его заангажированности.

Об этом сообщает корреспондентка ЭП из зала суда.

В ходе заседания адвокаты Мазепы озвучили три ходатайства в суд:

О проведении трансляции из зала суда на официальных ресурсах Печерского суда.

Об отводе прокурора по делу из-за предвзятого отношения и нарушения презумпции невиновности. А именно, защита заявляет, что в тексте подозрения сторона обвинения утверждает как свершившийся факт, что Мазепа совершил преступление. Кроме того, обыски по месту работы и жительства Мазепы были проведены без предъявления соответствующего постановления суда, что обвинение объясняет "неотложностью" этих обысков.

Обвинение при этом заявило, что в подозрении формулировка не утверждает вину Мазепы, а обыски проводились согласно Уголовно-процессуальному Кодексу в неотложных случаях. По информации обвинения, Мазепа планировал сбежать из страны после того, как получил информацию о вручении ему подозрения.

Об отложении заседания на "разумное время" для сбора информации. Адвокаты Мазепы заявляют, что в пятницу около 8 утра им вручили 4 тома дела, над которыми ГБР и прокуратура работали 10 лет. Зато у защиты было всего 3-4 часа на подготовку. Обвинение считает, что Мазепа знал о защите известно об уголовном производстве минимум месяц, когда продолжались обыски у других фигурантов.

Судья отказал во всех трех ходатайствах. Следовательно, защита попросила об отводе судьи на основании предвзятого отношения.

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Суд остановил рассмотрение дела до решения об отводе. Как пояснили адвокаты Мазепы, теперь необходимо провести новое распределение судей, после чего будет назначено новое время заседания.

Согласно Уголовно-процессуальному Кодексу, срок задержания лица без постановления следственного судьи, суда не может превышать 72 часов с момента задержания.

Напоминаем:

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Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Позже адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Впоследствии Мазепа прокомментировал ходатайство прокуроров о залоге в размере 700 миллионов гривен.

"Прокуроры просят в качестве меры пресечения для меня залог в размере 700 млн грн. Не 700 гривен, не 700 тысяч гривен, а 700 миллионов гривен. И еще 500 млн грн за моего брата. То есть, как минимум 1,2 миллиарда гривен за дело, где якобы убытки составляют 7 миллионов", - возмущается бизнесмен.