Прокуратура ходатайствует о залоге Мазепе в 700 миллионов

Игорь Мазепа Forbes

Прокуратура ходатайствует о залоге бизнесмену, основателю инвесткомпании Concorde Capital Игорю Мазепе в размере 700 млн грн, а его брату Юрию - 500 млн грн.

Об этом сообщила в Facebook руководитель пресс-службы Concorde Capital Анна Дьяконова.

"Игоря Мазепу задержали по уголовному делу, относительно выделения земельных участков, общей площадью 2,4 га, которые якобы были выделены с нарушением законодательства.

Размер ущерба государству в размере 7 млн грн, который инкриминируют Игорю Мазепе, в то же время залоги для Игоря Мазепы и его брата 700 и 500 млн грн соответственно", - написала Дьяконова.

Реклама:

Позже она добавила, что судебное заседание по делам назначено на пятницу в 12:00 в Печерском райсуде Киева.

Читайте также: "Новые олигархи уже появились, они просто еще не проявились". Владелец Concorde Capital Игорь Мазепа об инвестициях и коррупции

Тигипко продал "Кузницу на Рыбальском" Мазепе. Что будет делать инвестбанкир с 40 гектарами на берегу Днепра?

Реклама:

Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Позже адвокаты задержанного сотрудниками ГБР на украинско-польской границе бизнесмена Игоря Мазепы заявили, что он направлялся на Всемирный экономический форум в Давосе.

Утром 19 января в ГБР подтвердили задержание Мазепы.

ГБР задержало бизнесмена Игоря Мазепу по делу незаконной приватизации земельных участков в Киевской области - в материалах дела Мазепа указан "заказчиком завладения участками".

Concorde Capital Игоря Мазепы занимается инвестиционными и брокерскими услугами, а также реструктуризацией долгов.

Компания владеет 21,5% в медицинской сети "Добробут", стартапом по продаже сельхозземель KupiPay, заводом "Хайдельбергцемент Украина", компанией "Центр "Солнечное ремесло" по добыче янтаря, долей в платформе MakeUp, имеет лицензию на добычу газа на Львовщине.

В сфере недвижимости Мазепа является владельцем загородного комплекса Shelest и девелопером коттеджного городка Goodlife park.

Экономическая правда