Новости 13 декабря: "Киевстар" постепенно восстанавливает связь, обыски в столичном метрополитене

О восстановлении связи "Киевстаром". В 18:00, 13 декабря, мобильный оператор "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.

"Киевстар" делает все возможное, чтобы восстановить услуги смс и передачи данных ночью.

О деталях атаки на "Киевстар". Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по запросу СБУ издал распоряжение о временной блокировке национального роуминга для абонентов "Киевстар".

Подразделение ГРУ России, которое маскируется под псевдохакерскую группировку, взяло на себя ответственность за атаку на мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря.

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Российские хакеры поразили киберзащиту крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.

Об обысках в "Киевском метрополитене". Киевские полицейские 13 декабря пришли с обысками в здания "Киевского метрополитена", "Метростроя" и структурные подразделения городской государственной администрации.

О реструктуризации госдолга. Мораторий на выплату Украиной внешнего долга будет действовать до 2027 года, реструктуризация будет проведена до середины 2024 года.

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Об "Укрпочте". Национальный почтовый оператор "Укрпочта" до сих пор заинтересован в передаче ей акций национализированного PINbank российского олигарха Евгения Гинера, это не противоречит обновленным требованиям МВФ.

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