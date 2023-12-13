Новости 13 декабря: "Киевстар" постепенно восстанавливает связь, обыски в столичном метрополитене
О восстановлении связи "Киевстаром". В 18:00, 13 декабря, мобильный оператор "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.
"Киевстар" делает все возможное, чтобы восстановить услуги смс и передачи данных ночью.
О деталях атаки на "Киевстар". Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по запросу СБУ издал распоряжение о временной блокировке национального роуминга для абонентов "Киевстар".
Подразделение ГРУ России, которое маскируется под псевдохакерскую группировку, взяло на себя ответственность за атаку на мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря.
Российские хакеры поразили киберзащиту крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.
Об обысках в "Киевском метрополитене". Киевские полицейские 13 декабря пришли с обысками в здания "Киевского метрополитена", "Метростроя" и структурные подразделения городской государственной администрации.
О реструктуризации госдолга. Мораторий на выплату Украиной внешнего долга будет действовать до 2027 года, реструктуризация будет проведена до середины 2024 года.
Об "Укрпочте". Национальный почтовый оператор "Укрпочта" до сих пор заинтересован в передаче ей акций национализированного PINbank российского олигарха Евгения Гинера, это не противоречит обновленным требованиям МВФ.
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