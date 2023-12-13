МВФ поддержал мораторий на выплату Украиной госдолга до 2027 года: когда проведут реструктуризацию

Мораторий на выплату Украиной внешнего долга будет действовать до 2027 года, реструктуризация будет проведена до середины 2024 года.

Об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей, сообщает пресс-служба МВФ.

"Амбициозную реструктуризацию внешнего коммерческого долга следует провести в первой половине 2024 года, чтобы помочь восстановить устойчивость долга и одновременно создать столь необходимое бюджетное пространство", - сказал он.

В МВФ добавили, что официальный мораторий кредиторов продлится до конца программы с МВФ (до 2027 года), а период моратория частных кредиторов, как ожидается, закончится в августе 2024 года.

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Напоминаем:

В октябре МВФ прогнозировал увеличение общего государственного долга Украины в этом году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП.

Сообщалось, что Украина раньше запланированного срока начала обсуждение с иностранными держателями облигаций по реструктуризации выплат на 20 млрд. Это необходимо для привлечения нового финансирования.

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Ранее Украине позволили отсрочить выплату долга до 2027 года по решению Группы кредиторов, в которую входят все государства G7.