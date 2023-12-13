"Укрпочта" не бросает идею получить национализированный банк Гинера

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" до сих пор заинтересован в передаче ей акций национализированного PINbank российского олигарха Евгения Гинера, это не противоречит обновленным требованиям МВФ.

Об этом заявил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский на итоговой встрече команды Минвосстановления с дипломатами и общественностью, передает Интерфакс-Украина.

"В меморандуме МВФ нет ничего о том, что этого нельзя делать (передавать акции PINbank в уставный капитал "Укрпочта", – ред.)… Владелец тот самый, только лучший пользователь, который может решить этот вопрос", – сказал Смелянский

По словам гендиректора компании, экономический эффект от передачи банка "Укрпочте" составит в среднем 2,5 млрд грн в год, а 100% граждан в течение четырех месяцев получат доступ к банковским услугам.

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Также Смилянский выразил мнение, что для передачи акций PINbank "Укрпочте" не требуется разрешение Национального банка.

"Есть такая уникальная вещь, когда не нужно разрешение Нацбанка. Я на адвоката учился и меня там учили: никогда не задался вопросом, если не хочешь услышать не тот ответ", – ответил Смелянский на уточняющий вопрос о том, необходимо ли разрешение НБУ для передачи акций.

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Международный валютный фонд подвел итоги выполнения прошлых структурных маяков и предоставил новые на 2024 год.

Один из структурных маяков – все банки с мажоритарной государственной собственностью остаются в управлении Минфина, а национализированные несистемные банки будут переданы в Фонд гарантирования вкладов для санации.