"Киевстар" надеется возобновить услуги смс и передачи данных ночью

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"Киевстар" делает все возможное, чтобы восстановить услуги смс и передачи данных ночью.

Об этом в видеообращении заявил гендиректор "Киевстара" Александр Комаров.

"Мы делаем все возможное для восстановления работы сети после масштабной кибератаки - крупнейшей кибератаки в истории глобального телекома", - сказал Комаров.

Он отметил, что "Киевстар" начал предоставлять услуги голосовой связи. По его словам, восстановление сети происходит постепенно и очень осторожно.

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"Одновременно работаем над восстановлением услуг смс и передачи данных. Будем делать все, чтобы восстановить эти услуги сегодня ночью", - подчеркнул Комаров.

Напомним:

В 18:00, 13 декабря, мобильный оператор "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.

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Экономическая правда