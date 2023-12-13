Хакеры взломали защиту "Киевстара" через учетную запись одного из сотрудников – гендиректор

фото: киевстар

Российские хакеры поразили киберзащиту крупнейшего украинского оператора мобильной связи "Киевстар" через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.

Об этом в эфире телемарафона заявил гендиректор компании Александр Комаров, пишет "Интерфакс-Украина".

"Нужно признать, что эта атака пробила нашу защиту. Это произошло, поскольку был скомпрометирован учетный пул, скомпрометирована учетная запись кого-то из сотрудников и враг смог попасть внутрь инфраструктуры компании. Об этом ведется следствие", - рассказал Комаров.

Он добавил, что выводы следствия ему пока не известны.

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По его словам, вопрос не в технологиях, а в том, что в любой организации могут быть люди, которые "условно наводят российские ракеты или отдают свои пароли, потому что хорошо работают социальные инженеры".

Комаров также заявил, что компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии и с начала полномасштабного вторжения отразила около 500 кибератак.

"Мне кажется, что пример "Киевстар" свидетельствует о том, что даже самая защищенная инфраструктура может быть поражена. Это реально.

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Мы используем самые современные технологии от глобальных поставщиков, чтобы держать периметр компании закрытым от киберугроз. Мы не первый год сталкиваемся с угрозой, с начала войны отбили около 500 более-менее серьезных атак", - резюмировал он.

Атаку осуществила российская хакерская группа "Солнцепек", которая, по данным СБУ, близка к ГРУ РФ.

"Делали они это, чтобы положить крупнейшую телекоминфраструктуру в стране, чтобы посеять неприятности, эмоционально поразить украинцев... Продолжается война - это один из способов войны против Украины", - добавил Комаров.

Напомним:

В 18:00, 13 декабря, мобильный оператор "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.

"Киевстар" делает все возможное, чтобы восстановить услуги смс и передачи данных ночью.

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Экономическая правда