Очередная попытка повысить акциз на автогаз. Кто выиграет лоббистскую войну в этот раз?

В останні роки у Верховній Раді точаться нескінченні війни між прихильниками і противниками підняття ставок акцизів на скраплений газ для автомобілів. Цього депутати вже навіть не приховують.

"Єдиний аргумент, чому раніше акциз на газ був низьким, полягає в тому, що колись на ринку LPG були сильніші лобісти, ніж на ринку бензинів", – заявив на початку грудня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами протягом найближчих декількох місяців акциз на автогаз повинен бути підвищений втричі: з чинних 52 євро за тисячу літрів – до 160-170 євро.

Чому влада вчергове заговорила про перегляд податків на екологічне пальне для двигунів внутрішнього згорання та яке лобі переможе цього разу?

Реклама:

Автогаз проти бензину

Остання спроба переглянути податки на пальне відбулась в середині 2022 року. Тоді в Кабінеті міністрів запропонували запровадити радикальний, і одночасно уніфікований підхід – зрівняти ставки акцизів на автогаз, бензини та дизель на рівні 100 євро за тисячу літрів.

Однак у підсумку та пропозиція уряду провалилась і ставки акцизу просто повернули на довоєнний рівень: 213 євро за тисячу літрів для бензинів, 139 євро – для дизелю та 52 євро – для скрапленого газу.

Після цього здавалося, що про підняття податків на пальне не згадуватимуть ще довго. Зрештою, це одне з чутливих питань для суспільства, для прийняття якого зміни треба вносити через парламент. Та виявилось, що немає нічого неможливого.

На початку грудня голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев неочікувано для всіх попередив – в найближчі декілька місяців повинен відбутися черговий перегляд акцизів на автомобільний газ.

"Співвідношення повинно бути в енергомісткості. Якщо застосовуємо цю логіку при ставці на бензин у 213 євро за тисячу літрів, то ставка на газ повинна бути 160-170 євро. Це європейська практика", – зазначив депутат.

Опитані ЕП експерти та учасники ринку вважають, що ініціатива Гетманцева насправді суперечить принципу оподаткування в Євросоюзі та є вигідною для великих мереж АЗС.

"Оцінюю такі заяви як черговий виток боротьби між прихильниками та противниками ринку автогазу в Україні. У нас є фактичні монополісти, що отримують надприбутки від продажу бензину, та дрібні продавці зрідженого газу, які плутаються у них під ногами", – каже експерт Геннадій Рябцев.

"Великим мережам вигідніше продавати бензин, націнка на який сьогодні від 10 гривень до 15 гривень на літрі. Це набагато більше, ніж було до початку великої війни. Маржа на автогазі набагато менша – в середньому від 2 гривень до 5 гривень на літрі", – додає аналітик Upeco Олександр Сіренко.

Якщо порівнювати акциз на скраплений газ та бензин в сусідніх країнах, то Україна відповідає пропорційності, а саме показнику у 24%, констатує голова "Асоціації скрапленого газу" Станіслав Батраченко.

"Відповідно до Директиви ЄС №96: газ 68 євро за тисячу літрів, а бензин – 359 євро. Тим часом в Україні: 52 євро проти 213,5 євро відповідно", – додає голова асоціації.

Директор стратегічного розвитку компанії "Укравтономгаз" Андрій Дорофеєв зазначає, що якщо Гетманцев хоче відтворити європейську модель ставок акцизу по енергомісткості та підняти ставку на LPG в Україні більш ніж втричі, то тоді ставку на бензин та дизель теж треба прирівняти до середньоєвропейських – 549 євро і 449 євро за тисячу літрів, відповідно.

"Вочевидь, за нинішніх цін на АЗС ніхто ставки на бензини та дизель переглядати не буде, тому що це означатиме чергове здорожчання пального. Про це навіть не йдеться", – каже співрозмовник ЕП в уряді.

Як змінювався ринок скрапленого газу

Починаючи з 2012 року вітчизняний ринок скрапленого газу невпинно зростав, досягнувши свого піка у 2019 році. В наступні два роки відбулось незначне падіння, але його обсяги все одно вражали.

За даними консалтингової групи "А-95", до великої війни за обсягами споживання автогазу Україна входила до п'ятірки країн – світових лідерів поряд з Кореєю, Туреччиною, Росією та Польщею.

Українці активно інвестували в переобладнання своїх авто. За оцінками профільних експертів, таких машин в країні на сьогодні близько мільйона. Спонукають автовласників до цього відносно сприятливі ціни на пропан-бутан, які традиційно були удвічі нижчими за бензин.

Навіть під час нещодавньої кризи, викликаної блокуванням кордону польськими перевізниками, під час якої вартість автогазу зросла до рекордних 36 грн за літр, цей вид пального залишався більш вигідним за його традиційний аналог – бензин.

Щоправда, на ринок автогазу суттєво вплинула війна. За останні два роки відбулось майже двократне падіння його обсягів. Чи не доб’ють його нові ставки акцизів?

Як нові акцизи вплинуть на ринок і що буде з цінами

Яким буде вплив на ринок запропонованих акцизів на автогаз? Думки опитаних ЕП учасників ринку на цей рахунок розділились.

На думку Рябцева, після підвищення акцизів до запропонованого Гетманцевим рівня ринок автогазу в Україні перестане існувати. "Газ купуватимуть лише ті, в кого немає двопаливних систем. Тобто споживачі, які купили суто газові авто, а їх не так багато", – вважає експерт.

Батраченко наголошує, що і без змін в податкове законодавство цей ринок ризикує остаточно занепасти. "Щороку з ринку й так виходять близько 100 тисяч авто, які використовують газобалонне обладнання. Якщо підвищити податки, то газові заправки перетворяться в непотріб. Цей ринок можна втратити назавжди", – попереджає голова профільної асоціації.

Своєю чергою директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що водії не відмовляться від автогазу, допоки його вартість не перетне позначку в 40 грн за літр. "Ніхто не буде їздити на бензині, якщо є газ по 33-35 гривень, а у тебе в машині ГБО. Так, економія буде меншою, але вона буде. Газ не зникне, він буде й далі продаватись", – зазначив Куюн.

"Автогаз продовжить існувати, бо його купують не тільки водії. Існує також сегмент населення – це газ у балонах для приготування їжі, та промислове споживання – аграрії використовують скраплений для сушки зерна", – додав Сіренко.

А що буде з цінами? Співрозмовники ЕП зійшлись в оцінках, що за умови запропонованого підвищення акцизу вартість автогазу може зрости приблизно на 4-5 грн за літр.

"Основна мета такого підвищення сьогодні – це додаткові гроші в бюджет. В АЗС маржа рекордна за всю історію, а податки на довоєнному рівні. Мінфін шукає кошти, знайшли цей скраплений газ", – пояснює Куюн.

"Ці кошти можна знайти й в інших місцях. Наприклад, краще збирати вже існуючі податки, які далеко не всі платять в повному обсязі, посилити контроль за поточним оподаткуванням. Ринок таке підвищення точно не вб’є, але нашкодить йому суттєво", – підсумував Сіренко.