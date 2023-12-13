"Киевстар" официально объявил о восстановлении связи: абонентам обещают компенсации

В 18:00, 13 декабря, мобильный оператор "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.

Об этом говорится в официальном сообщении компании.

"Связь начинает появляться и вы можете позвонить родным", - сообщает "Киевстар".

В компании предупреждают, что восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности.

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В таком случае рекомендуется:

перезагрузить телефоны;

отключить услугу VoLTE в настройках телефона.

"Сейчас мы работаем над восстановлением передачи данных и SMS и надеемся, что они также будут доступны в течение суток", - отметили в "Киевстар".

В компании также обещают компенсировать абонентам проблемы со связью, которые возникли в результате хакерской атаки 12 декабря.

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"После полного восстановления сети, мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании", - отмечается в сообщении.