"Киевстар" официально объявил о восстановлении связи: абонентам обещают компенсации
В 18:00, 13 декабря, мобильный оператор "Киевстар" начал включение голосовой связи по всей Украине.
Об этом говорится в официальном сообщении компании.
"Связь начинает появляться и вы можете позвонить родным", - сообщает "Киевстар".
В компании предупреждают, что восстановление услуг будет происходить постепенно, поэтому до конца дня еще возможны кратковременные сложности.
В таком случае рекомендуется:
- перезагрузить телефоны;
- отключить услугу VoLTE в настройках телефона.
"Сейчас мы работаем над восстановлением передачи данных и SMS и надеемся, что они также будут доступны в течение суток", - отметили в "Киевстар".
В компании также обещают компенсировать абонентам проблемы со связью, которые возникли в результате хакерской атаки 12 декабря.
"После полного восстановления сети, мы обещаем подготовить компенсации всем абонентам и корпоративным клиентам, которые не могли воспользоваться сервисами компании", - отмечается в сообщении.