Привет, белорусский трикотаж, прощайте, виллы в Италии: итоги экономического фронта 5 марта

"Обычные россияне" остались не только без консолей, но и без компьютеров, игр и брендов одежды getty images

По данным Международного валютного фонда, война, которую вероломно начала Россия против Украины, будет иметь страшные последствия для мировой экономики. Страшные, потому что, прежде всего, ударит по беднейшим странам, повысив цены на продовольствие и энергоносители.

Инфляция, разогнавшаяся в мире еще до войны, будет ускоряться с новой силой в результате российской агрессии. Центральным банкам придется гораздо быстрее переходить к жесткой монетарной политике, что будет существенно тормозить мировую экономику.

Конечно, больше всего от войны страдает экономика Украины. По предварительным расчетам Национального банка, сейчас ВВП Украины составляет около половины того, каким он был до начала военных действий. Экономика россии, в свою очередь, рискует упасть на 7%. При том, что на ее территории не обстреливают и не взрывают гражданскую инфраструктуру, дома, стратегические сети и т.д.

День за днем россия превращается в "еще северную Корею", полностью закрытую от мира и поставленную на грань выживания действиями своего же диктаторского руководства.

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О массовом выходе из России объявили ведущие ИТ-компании и производители компьютерного оборудования. Microsoft , AMD , Intel прекратят поставлять россии высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение. Страна-агрессор постоянно приближается к Каменному веку.

Ускоряют это движение и в самой России, отрезая своих граждан от глобальных социальных сетей и ограничивая возможности покупки валюты или денежные переводы.

Новый день российской изоляции

Технофронт

Технологические компании продолжают разрывать всякие экономические связи с агрессором. В частности, полностью прекратила снабжение своих чипов, смартфонов и даже бытовой техники компания Samsung.

По данным аналитической компании Counterpoint, Samsung Electronics занимает первое место по производству телефонов в России с долей рынка 30% в четвертом квартале 2021 года, опережая Xiaomi с 23% и Apple с 13%.

Также приостановил отношения с Россией технологический гигант IBM. Компания больше не будет продавать никаких технологий стране-агрессору.

Насолила российскому креативному сектору компания Adobe. Теперь у России не будет таких программ, как Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom: продажа новых лицензий остановлена.

Российские айтовцы, которые думают, что санкции их не коснутся, потому что они все равно работают на зарубежных клиентов, также не повезло. Получить оплату за свою работу они скорее всего не смогут. Платежная система Payoneer, которую часто используют для оплаты услуг аутсорс-работников, исходит из России.

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"Мы приняли решение остановить доступ к услугам Payoneer новым клиентам в России и завершить выполнение своих обязательств с нашими текущими глобальными партнерами и работающими в России клиентами в соответствии с условиями договора. Мы не можем с чистой совестью поддерживать деятельность агрессивного правительства, которое нарушает десятилетие мира в Европе", — заявили в компании.

Не работает в России и PayPal и Revolut. Последняя отключила не только российских, но и белорусских пользователей.

Россияне не только лишили доступа к программам, но и знаниям. Одна из ведущих систем онлайн образования Coursera приостановила весь свой бизнес в России, а контент российских пользователей больше не будет доступен на платформе. По этому же пути пошла и платформа для организации работы репетиторов Preply и стриминговый сервис аудиокниг Storytel.

Поиграть в компьютерные игры в свободное от учебы время тоже уже не получится. Крупнейшие производители видеоигр EA и Activision Blizzard заявили, что остановят новые продажи своих продуктов в РФ из-за ее вооруженной агрессии против Украины. К ним присоединился разработчик GTA Rockstar Games и платформа облачного гейминга Boosteroid.

Бизнес-фронт

О выходе с российского рынка или прекращении экономических отношений с россией 5 марта сообщили: рейтинговое агентство Moody's, группа Henkel, платформа eBay, ИТ-компания Luxoft DXC Technology Company и один из крупнейших магистральных провайдеров Cogent, решивший отключить от сети российских пользователей.

Россияне больше не смогут посмотреть игры чемпионата Франции по футболу, попивая пиво Heineken.

Вместо брендовой дорогой одежды Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, менее дорогого Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque или просто спортивной одежды PUMA жители страны-агрессора привыкают носить косоворотку, и ватники, или надеяться на спасение "белорусского трикотажа".

Все брендовые магазины в России закроют, а улететь купить одежду за границу даже самые богатые россияне больше не смогут: небо над Европой закрыто, а российские авиакомпании отказываются лететь даже в те страны, которые не закрыли им небо: боятся арестов.

Приближенным к российскому диктатору лицам так вообще некуда лететь: мероприятие арестовывает их яхты и виллы. Так что проклинать "загнивающий мероприятие" из виллы на берегу итальянского озера Комо больше не получится.

Выход западного бизнеса из России стал настолько массовым, что он грозит потерей работы уже 3 миллионам россиян. Однако дальше будет еще хуже. Особенно, если Россия потеряет рынки сбыта своих нефти и газа.

Каждый день войны приближает РФ к энергетическому эмбарго. Да, в традиционно приветливой для российского газа Германии уже задумались о строительстве СПГ-терминала для отказа от российского газа, а в США хотят отказаться от российской нефти.