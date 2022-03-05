Adobe припиняє всі нові продажі в Росії

Компанія Adobe (розробник Photoshop, Premiere, Illustrator, Lightroom та ін.) оголосила про припинення усіх нових продажів продуктів і послуг Adobe в РФ.

Про це йдеться у заяві глави Adobe Шантану Нараєна.

"Протягом останніх кількох днів ми продовжували бути свідками неспровокованих, насильницьких нападів на Україну та трагічної втрати невинних життів.

Коли ми бачимо цю трагедію, ми вважаємо, що несемо відповідальність за те, щоб наші продукти та послуги не використовувалися для підтримки цієї незаконної війни", - заявив він.

"На початку цього тижня Adobe вжила низку кроків, щоб забезпечити здоров’я та безпеку наших співробітників та надати гуманітарну допомогу Україні.

Adobe негайно припиняє всі нові продажі продуктів і послуг Adobe в Росії", - наголошують в Adobe.

"Ми дотримуємося урядових санкцій, запроваджених Сполученими Штатами, Європейським Союзом та Великобританією, щоб гарантувати, що продукти та послуги Adobe не використовуються забороненими організаціями. Крім того, ми припиняємо доступ до Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud і Adobe Experience Cloud російським ЗМІ, контрольованих урядом", - додав Нараєн.

Adobe Foundation надав серію грантів на суму понад 1 мільйон доларів США.

"Фонд зосереджуватиметься на безпосередній та медичній допомозі громадам в Україні, а також на потребах переселення та транспортування сімей, які втікають з країни та шукають статусу біженців у сусідніх країнах.

Він також надасть інвестиції організаціям, які підтримують журналістів і фотожурналістів на місцях", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда