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Payoneer зупиняє роботу в Росії

Субота, 5 березня 2022, 19:25

Платіжна система Payoneer зупиняє свою роботу у Росії через війну з Україною.

Про це повідомляє AIN.UA.

"Ми ухвалили рішення зупинити доступ до послуг Payoneer новим клієнтам у Росії і завершити виконання своїх зобов’язань з нашими поточними глобальними партнерами та клієнтами, які працюють в Росії, відповідно до умов договору. 

Ми не можемо з чистою совістю підтримувати діяльність агресивного уряду, який порушує десятиліття миру в Європі", – йдеться у повідомленні.

В компанії також запевнили, що гарантують українським клієнтам доступ до їхніх коштів, де б вони не знаходилися у світі. Окрім того, компанія пообіцяла надати фінансову допомогу для подолання гуманітарних проблем в Україні. 

"Ми також налаштовуємо нашу платформу таким чином, щоб клієнтам було легше переказувати кошти організаціям, що надають допомогу Україні", – заявили в компанії.

Раніше роботу з РФ призупинили Wise та PayPal.

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війна РФ

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