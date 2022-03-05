Італія заарештувала вілли російських олігархів Усманова та Соловйова – ЗМІ

Італія заморозила дві вілли російського олігарха Володимира Соловйова вартістю 8 мільйонів євро, а також віллу олігарха Алішера Усманова.

Про це повідомляє видання La Republicca.

Дві вілли Соловйова вартістю 8 мільйонів євро на озері Комо були заморожені італійськими правоохоронцями. Операція була проведена військовими спеціального підрозділу Фінансової гвардії.

Такі дії проводяться на виконання санкцій, передбачених Міністерством економіки щодо найзаможніших росіян. Євросоюз запровадив санкції проти олігархів 23 та 28 лютого.

Військові також здійснили другий арешт в Арзачені на Сардинії – Італія заморозила вілли 68-річного сталевого магната Алішера Усманова. Вартість майна становить близько 16 мільйонів євро.

Усманов – мільярдер, засновник USM Holdings. Один із найбагатших бізнесменів Росії та близький союзник Путіна. Соловйов – телеведучий та пропагандист, також входить до близького оточення Путіна.

Нагадуємо:

Напередодні, слідом за Євросоюзом, США ввели санкції проти олігархів з найближчого оточення Путіна та їхніх родин. Серед тих, хто потрапив під санкції – Алішер Усманов, один з найбагатших людей Росії.

Його власність буде заблоковано для використання в США і громадянами США, включаючи його яхту, раніше конфісковану Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії.



