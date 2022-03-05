IT-компанія Luxoft йде з російського ринку

Luxoft DXC Technology Company - материнська структура, що включає в себе сервісну IT-компанію Luxoft, заявила про вихід з російського ринку.

Про це пише dev.ua з посиланням на заяву компанії.

Компанія заявила, що засуджує необґрунтовану агресію з боку Росії, яка призводить до смерті мирних жителів в Україні.

"Через агресію з боку російського уряду ми прийняли рішення про вихід з цього ринку. Ми продовжуємо підтримувати та дотримуватися всіх застосованих санкцій проти Росії", - йдеться в позиції компанії.

"Зараз наш пріоритет номер один - турбота про наших колег в Україні. Наша спеціальна команда DXC працює цілодобово, щоб надати притулок, фінансову та медичну допомогу, а також підтримку під час релокації нашим колегам та їхнім сім’ям", - йдеться в повідомленні.

Luxoft DXC Technology Company виділяє 10 мільйонів гривень на потреби гуманітарної організації Червоний Хрест в Україні.

"Luxoft DXC Technology Company - глобальна технологічна компанія, одна із лідерів на ринку послуг цифрової трансформації та створення програмних продуктів у світі, в якій працює близько 17 тис. спеціалістів в більш ніж 20 країнах світу.

Компанія працює в багатьох галузях - автомобільній, фінансовій, туристичній, медичній сфері, нафтогазі, рітейлі, медіа та телекомунікаціях. Штаб-квартира компанії знаходиться у місті Цуг (Швейцарія)", - пише dev.ua.

Україна є найбільшою локацією Luxoft DXC Technology Company з офісами в Києві, Одесі та Дніпрі. Наразі з Luxoft Ukraine співпрацює понад 4000 спеціалістів зі всієї України.

Західний бізнес наразі масово розриває зв'язки з РФ. Щодня нові й нові компанії повідомляють про вихід з російського ринку.

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