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PUMA закриває бізнес у Росії

Субота, 5 березня 2022, 19:53

Виробник спортивних товарів та одягу PUMA оголосив про припинення поставок до Росії, закриття магазинів та припинення співпраці з російською баскетбольною асоціацією.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

PUMA заявила, що всіляко підтримуватиме своїх співробітників в Україні та допоможе їм з житлом на заході України та в країнах Центральної і Східної Європи.

Раніше про припинення онлайн-продажів оголосила Nike, а Adidas припинила співпрацю з Російським футбольним союзом.

Економічна правда

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війна РФ компанії ритейл

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