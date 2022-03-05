Без Zara, Bershka та Pull&Bear: група Inditex теж покидає РФ
Субота, 5 березня 2022, 12:38
Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex припинив торгівлю в Росії та закриває 502 магазини та онлайн-продажі.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву рітейлера.
"У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність", – повідомили у компанії-власниці Zara.
На Росію припадає близько 8,5% глобального EBIT групи, додали в Inditex.
До групи входять такі бренди як: Massimo Dutti, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterque.
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