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Росія рекомендує своїм компанія не літати за кордон – бояться арештів

Субота, 5 березня 2022, 14:05

Росавіація рекомендувала авіакомпаніям зупинити всі рейси за кордон з неділі, 6 березня, на тлі масових арештів літаків за кордоном.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на повідомлення Росавіації.

Рекомендація стосується авіакомпаній, які мають зареєстровані в інших державах повітряні судна в рамках договору про лізинг із іноземною організацією. Таким авіакомпаніям рекомендовано з 00:00 за московським часом 6 березня призупинити перевезення пасажирів та вантажів із Росії за кордон. 

З півночі 8 березня російським авіакомпаніям слід тимчасово припинити перевезення з-за кордону до РФ.

Ця рекомендація "викликана високим ступенем ризику затримання або арешту повітряних суден російських авіакомпаній за кордоном", – заявили у відомстві. Т

Обмеження не стосуються іноземних авіакомпаній країн, які не приєдналися до санкцій і не обмежили повітряне сполучення з РФ. 

Майже вся цивільна авіатехніка у парках російських авіакомпаній зареєстрована переважно на Бермудських островах, зазначає Інтерфакс.

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Економічна правда
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