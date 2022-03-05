МВФ: Важко оцінити, скільки коштів знадобиться Україні на відновлення

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Україна зіткнеться із значними витратами на відновлення та реконструкцію інфраструктури, зруйнованої під час війни.

Про це йдеться у пресрелізі Міжнародного валютного фонду.

МВФ вважає, що окрім людських жертв, економічні збитки для України вже значні.

"Морські порти та аеропорти закриті та пошкоджені, зруйновано багато шляхів та мостів. Хоча дуже складно оцінити потреби у фінансуванні саме на цьому етапі, вже ясно, що Україна зіткнеться із значними витратами на відновлення та реконструкцію", – йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що Україна вже запросила екстрене фінансування у розмірі 1,4 мільярда доларів. МВФ передасть це прохання на розгляд Виконавчої ради вже наступного тижня.

"Ситуація в Україні залишається дуже нестабільною, а перспективи невизначеними. Економічні наслідки дуже серйозні. Ціни на енергоносії та сировинні товари, включаючи пшеницю та інші зернові, різко зросли, що посилило інфляційний тиск через збої в ланцюжку поставок та відновлення після пандемії Covid-19", – йдеться у повідомленні.

На думку МВФ, фіскальна політика повинна буде підтримувати найуразливіші домогосподарства, щоб допомогти компенсувати зростання вартості життя.

"Ця криза призведе до складних політичних компромісів, ще більше ускладнивши політичний ландшафт", – вважають у Фонді.

У повідомленні йдеться, що цінові потрясіння вплинуть на весь світ, особливо на бідні домогосподарства, для яких продукти харчування та паливо становлять високу частку витрат.

"У разі ескалації конфлікту економічна шкода буде ще більш руйнівною. Санкції проти Росії також вплинуть на світову економіку та фінансові ринки зі значними наслідками для інших країн", – заявили у МВФ.

Молдова запросила розширення та зміну існуючої програми, яку підтримує МВФ, щоб допомогти покрити витрати, пов'язані з поточною кризою.

Економічна правда