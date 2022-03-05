РосЗМІ: eBay призупинив доставку замовлень до росії та України
Субота, 5 березня 2022, 11:47
Платформа eBay призупинила доставку замовлень до росії та України через логістичні проблеми.
Про це повідомили "Інтерфаксу" у пресслужбі компанії.
"Через логістичні затримки на тлі погіршення ситуації в Україні було ухвалене рішення на глобальному рівні призупинити замовлення в Україну та росію", – сказали в компанії.
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