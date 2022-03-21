Тандем на дно РФ и Белоруссии, хромающее эмбарго: итоги на экономическом фронте 21 марта

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Война против Украины оказалась гораздо большим вызовом для России, чем ожидали в кремле.

Сосредоточенное на границах страны 200-тысячное войско вместе с танками, истребителями и вертолетами разбилось об украинскую армию и силы территориальной обороны. Наступление агрессора "захлебнулось", что заставило Россию просить о помощи у таких же нелегитимных диктаторских режимов.

Организовать новые волны наступления — недешевое удовольствие, особенно если к ним привлекать наемников из Сирии или Ливии. Сложности возникают и в пополнении арсенала – на это также требуется немало времени и средств, которых у москвы мало.

Жесткие экономические санкции уже сковали экономические возможности кремля, вынуждая его вводить жесткие финансовые ограничения и резать государственные расходы. Однако даже этих санкций пока не хватает для того, чтобы заблокировать возможности России создавать гуманитарную катастрофу в Мариуполе, Ирпене, Чернигове и других мирных украинских городах.

Однако ситуация на экономическом фронте может переломиться в ближайшее время, когда Евросоюз приступит к российскому энергетическому сектору.

Хромая "бензоколонка"

Пятый пакет европейских санкций против России за ее полномасштабную агрессию против Украины будет касаться энергетического сектора, в частности, нефтяной сферы.

Посреди предложения европейских фаворитов озвучивалось введение эмбарго на торговлю русской нефтью. Его уже ввели США и объявила Великобритания.

Против эмбарго традиционно выступает Германия. Самая большая экономика ЕС больше зависит от российских нефти и газа. Быстро перестроить цепочки поставок этих энергоносителей без существенных потерь для экономики почти невозможно.

Хотя окончательное решение нового пакета санкций ЕС еще может измениться после визита в Европу президента США Джо Байдена.

Все решения по санкциям ЕС требуют консенсуса. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что если ситуация в Украине ухудшится, не должно быть "табу" по санкциям. В том числе и в вопросе энергетического эмбарго агрессора.

Пока же окончательного решения по эмбарго на покупку российских нефти и газа у стран ЕС нет, его объявляют европейские энергокомпании.

Так, итальянская Enel, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа, сообщила о выходе из России в течение следующих нескольких месяцев. К ней присоединился и один из самых независимых энерготрейдеров Gunvor Group. В преддверии аналогичные решения приняли такие гиганты, как BP, Shell и Eni.

"Мы находимся в процессе продажи тепловой генерации, это процесс, который мы начали уже давно. К сожалению, мы должны свернуть работу", - отметил гендиректор Enel Франческо Стараче.

Тем временем в Британии решили национализировать дочь российского Газпрома, Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, занимающуюся розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве.

Gazprom Marketing & Trading Retail поставляет около 20% промышленного и коммерческого газа в Британии, что дает российской газовой компании существенный экономический рычаг влияния на страну.

Совместная дорога ко дну

Падая в глубокий экономический кризис, россия влечет и марионеточный режим самопровозглашенного диктатора Беларуси Александра Лукашенко. Экономика Беларуси почти полностью зависит от России.

Беларусь уже понесла значительные убытки из-за вторжения россии в Украину. Перекрыв поставки в Украину своего горючего, режим лукашенко обрубил ветку, на которой сам и сидит.

Проблемы испытывает не только нефтеперерабатывающая отрасль. Так, три из пяти рудоуправлений Солигорского "Белкалия" не добывают и не отгружают соль. Это связано с катастрофой в логистике в результате санкций ЕС и США.

В результате этих проблем предприятию пришлось обратиться за кредитом в госбанке для того, чтобы просто выплатить зарплату работникам.

Катастрофа постигла и другие отрасли промышленности Беларуси. Как следствие, ВВП страны в этом году может ощутить головокружительное падение.

По прогнозам S&P Global Ratings, по итогам 2022 года экономика сателлита москвы может сократиться на сразу 15%, а в 2023 году – еще на 5%.

По оценке агентства, на фоне усиливающихся западных санкций Беларусь сейчас сталкивается с возрастающими рисками для экономики, платежного баланса и финансовой стабильности.

В случае, если режим лукашенко решит присоединиться к регулярной российской армии и начнет вторжение в Украину, последствия для Беларуси будут еще более роковыми. Кроме гораздо более жестких западных санкций, страна получит эшелоны "грузов-200", которые, вероятно, приведут к новой волне протестов и стачек.

Молоко в бидонах и индийские фильмы в кинотеатрах

На 26-й день войны с русского рынка продолжали выходить западные компании. Безусловные лидеры понедельника – представители финансового сектора.

О выходе с российского рынка сообщили сразу два банка – шведский SEB AB и французский BNP Paribas.

Российским компаниям не приходится ждать и разрешения логистического кризиса. Датская логистическая компания Maersk, ранее лишь приостановившая работу в России, теперь решила продать свои российские активы и полностью выйти из рынка.

Вместе с тем, даже временная остановка работы Maersk уже вызвала проблемы, в частности, у российских производителей офисной бумаги – они не могут получить необходимые химикаты и вынуждены останавливать производства. Бумага А4 тем временем стала дефицитной, а цена выросла в 2-4 раза.

Также в нашем распоряжении оказалось письмо хед-офиса производителя косметики Oriflame, подтверждающее ранее озвученные украинским офисом решения об остановке инвестиций, маркетинга, обучения, ивентов, а также онлайн-продаж.

Российские власти тоже стараются очищать рынок от международных компаний – решением суда сегодня окончательно запретили Facebook и Instagram как оружие "экстремистской" компании.

Пока кремль борется со свободой слова, русские компании борются за выживание. И немного проиграют.

Из-за санкций для авиаотрасли крупнейший аэропорт РФ "Шереметьево" отправил в простой примерно 6-7 тысяч сотрудников, а производители сока и молока срывают поставки из-за нехватки упаковочных материалов в результате выхода с рынка крупных производителей упаковки, как Elopak и Stora Ens.

Сфера развлечений тоже не в самом лучшем положении. Российские кинотеатры планируют показывать не попавшие под санкции ленты – на больших экранах россии появятся советские, индийские и южнокорейские фильмы.

Бьют тревогу и книгоиздатели – из-за отказа от сотрудничества ряда авторов и крупных иностранных издательств вроде Penguin Random House, они не уверены, смогут ли за несколько месяцев публиковать желаемые новинки, или россиянам придется только их "пиратиты".

А наименее обеспеченным слоям населения, привыкшим жить в кредит, станет труднее развлечь себя даже телевизором, потому что из-за повышения учетной ставки и курса валют продавцы электроники постепенно отказываются предоставлять рассрочку.