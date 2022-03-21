Киносети в РФ замораживают цены на билеты, вместо Голливуда будут показывать индийские и российские фильмы
Российские сети кинотеатров замораживают цены на билеты и продукцию кинобаров, но вместо голливудских фильмов будут показывать советские, российские, индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы.
Об этом пишут "Ведомости".
Руководители 5 крупнейших киносетей РФ – "Формула Кино/Синема Парк", "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и "Премьер-зал", занимающие более 30% рынка, заявили о решении заморозить цены.
По словам гендиректора одной из сетей, из-за санкций на 80% выросли расходы на лампы и детали к кинопроекторам.
При этом из-за переориентации лидером по сборам в кинопрокате на прошлой неделе был концерт южнокорейской группы BTS.
Ранее ведущие голливудские киностудии – Sony, Disney, Paramount и Warner Bros. приостановили деятельность в РФ и отменили все премьеры.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua