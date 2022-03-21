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Киносети в РФ замораживают цены на билеты, вместо Голливуда будут показывать индийские и российские фильмы

Понедельник, 21 марта 2022, 12:41

Российские сети кинотеатров замораживают цены на билеты и продукцию кинобаров, но вместо голливудских фильмов будут показывать советские, российские, индийские, латиноамериканские и южнокорейские фильмы.

Об этом пишут "Ведомости".

Руководители 5 крупнейших киносетей РФ – "Формула Кино/Синема Парк", "Каро", "Киномакс", "Синема стар" и "Премьер-зал", занимающие более 30% рынка, заявили о решении заморозить цены.

По словам гендиректора одной из сетей, из-за санкций на 80% выросли расходы на лампы и детали к кинопроекторам.

При этом из-за переориентации лидером по сборам в кинопрокате на прошлой неделе был концерт южнокорейской группы BTS.

Ранее ведущие голливудские киностудии – Sony, Disney, Paramount и Warner Bros. приостановили деятельность в РФ и отменили все премьеры.

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