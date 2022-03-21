Иностранные книгоиздатели приостанавливают сотрудничество с российскими издательствами из-за вторжения РФ в Украину.

Об этом пишет "Коммерсант".

Так, о приостановлении работы с российскими издательствами заявляют известные авторы.

Первым о том, что не будет продлевать договоры с российскими издательствами, заявил Стивен Кинг в своем аккаунте в Twitter. Следом за ним аналогичное решение приняли английский писатель-фантаст Нил Гейман, канадский романист Линвуд Баркли, польский фантаст Адам Пшехшта.

По данным издания, в России могут не выйти и новые книги британского предпринимателя Ричарда Бренсона.

"Заявления об остановке работы с российским книжным рынком делают и зарубежные издательства. Среди них крупнейший в мире издатель книг на английском языке Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, международный оптовый продавец книг Gardners. Источники издания говорят, что сотрудничество приостановили Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, агентство Michael O'Mara", – пишет "Коммерсант".

Ранее Российский книжный альянс оценивал долю иностранных авторов в совокупной выручке русского книжного рынка в 40%.

Экономическая правда