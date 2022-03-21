Логистический гигант Maersk решил полностью выйти из РФ

Датская логистическая компания Maersk решила полностью свернуть работу в России и продать свои активы там после того, как три недели назад сильно ограничила свою работу с агрессором.

Об этом идет речь в письме компании своим клиентам, сообщает российский Интерфакс. Копию письма также опубликовал украинский предприниматель Денис Довгополый.

В письме говорится, что датская компания останавливает работу в России и продает свои активы в стране. Для клиентов, чьи грузы находятся в процессе доставки, компания "сделает все возможное для выполнения своих обязательств и доставки груза до точки прибытия".

В то же время Maersk останавливает прием новых букингов на всех своих сервисах, в том числе трансконтинентальных железнодорожных, океанских и авиационных, в Россию и из России.

"Выполнение нормативных документов и ограничительных мер, введенных правительствами зарубежных стран в отношении РФ, а также ожидаемая экономическая турбулентность в экономике страны не позволяют нам продолжать свою деятельность в России", - говорится в письме компании.

Напоминаем:

1 марта логистическая компания Maersk заявила, что приостанавливает работу со всеми российскими портами и будет доставлять только критические продукты вроде лекарств и гуманитарных грузов.

Maersk владеет 31% российского портового оператора Global Ports, управляющего шестью терминалами в России и двумя в Финляндии. Среди акционеров Global Ports также российская государственная атомная компания "Росатом" и российский бизнесмен Сергей Шискарев.

Датская компания насчитывает около 500 сотрудников в России.