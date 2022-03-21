СМИ: Беларуськалий впервые берет кредиты на зарплату

В Беларуси три из пяти рудоуправлений Солигорского "Белкалия" не добывают и не отгружают соль. Это связано с катастрофой в логистике в результате санкций ЕС и США.

Об этом пишет местное издание Наша Нива.

По словам людей, знакомых с ситуацией, продолжаются мелкие отгрузки на экспорт, которые "пытаются протолкнуть через Россию".

Также по Белкалию ударило то,что Украина арестовала в соответствии с военным положением 5000 белорусских железнодорожных вагонов, которые сейчас остро необходимы для перевозки в Россию.

Поэтому необходимы новые марштуры поставок. А предполагаемая готовность терминала под Санкт-Петербургом, через который можно было бы перевозить калий морем после блокады в Литве, — только конец 2023 года, и это оптимистичные оценки, которые закладывались еще до войны, — добавил собеседник.

В следствии таких проблем, по данным издания, предприятие впервые обратилось в один из госбанков с просьбой профинансировать выплату зарплаты работникам.