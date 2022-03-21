Банк BNP Paribas приостанавливает работу в РФ

Французская банковская группа BNP Paribas сообщила корпоративным клиентам, что прекращает любой новый бизнес в России.

Об этом заявил глава наблюдательного совета UKRSIBBANK (входит в BNP Paribas Group) Франсуа Бенаро, сообщение Bloomberg.

Как отмечает Bloomberg, парижский банк также проинформировал своих корпоративных клиентов, что местное подразделение больше не сможет обрабатывать их транзакции с конца марта.

Дочерняя компания BNP Paribas занимает 93-е место по размеру активов среди банков, работающих в РФ, добавил он.

"В последние годы BNP Paribas постепенно сокращал свою деятельность в Российской Федерации. Начиная с 2012 года, банк сокращал деятельность в розничном бизнесе и в 2020 году полностью прекратил потребительское кредитование", – заявил Бенаро.

В контексте введенных международных санкций против России финансирование всех новых проектов в России группы было приостановлено.

Напоминаем:

Западные банки с крупнейшими активами в РФ, управляющие 57,2 млрд долл. в России, рассматривают пути осторожного выхода из страны-агрессора.



