Банк BNP Paribas приостанавливает работу в РФ
Французская банковская группа BNP Paribas сообщила корпоративным клиентам, что прекращает любой новый бизнес в России.
Об этом заявил глава наблюдательного совета UKRSIBBANK (входит в BNP Paribas Group) Франсуа Бенаро, сообщение Bloomberg.
Как отмечает Bloomberg, парижский банк также проинформировал своих корпоративных клиентов, что местное подразделение больше не сможет обрабатывать их транзакции с конца марта.
Дочерняя компания BNP Paribas занимает 93-е место по размеру активов среди банков, работающих в РФ, добавил он.
"В последние годы BNP Paribas постепенно сокращал свою деятельность в Российской Федерации. Начиная с 2012 года, банк сокращал деятельность в розничном бизнесе и в 2020 году полностью прекратил потребительское кредитование", – заявил Бенаро.
В контексте введенных международных санкций против России финансирование всех новых проектов в России группы было приостановлено.
Напоминаем:
Западные банки с крупнейшими активами в РФ, управляющие 57,2 млрд долл. в России, рассматривают пути осторожного выхода из страны-агрессора.
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