Крупнейший аэропорт РФ отправил в простой 40% персонала
Крупнейший аэропорт РФ – "Шереметьево" – отправил в простой часть персонала на фоне санкций ЕС и США в отношении российской авиаотрасли.
Об этом пишут "Известия" со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко.
По данным издания, речь идет о 6-7 ты. человек.
"Авиатрифик в Шереметьево резко упал с конца февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу и иностранцев в Россию. Аэропорт объявил о приостановке всех инвестпроектов и закрытии третьего терминала в дополнение к закрытым ранее E и F", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Шереметьево" отправило своих сотрудников в простой с 16 марта.
В приказе говорится, что простой объявлен по причинам, "не зависящим от работодателя и работников", и в связи с "критическим снижением пассажиропотока" на фоне санкций против РФ и закрытием воздушного пространства рядом стран.
По данным источника "Известий", пока речь идет о переводе в простой 40% всего персонала – и офисного, и остальных сотрудников.
Напомним:
20 марта стало известно, что сразу две российские авиакомпании – Уральские авиалинии и Royal Flight – отправляют пилотов и сотрудников в "вынужденный простой". Причина – ограничение полетов в Европе, отзыв бортов лизингодателями и проблемы с поставкой авиазапчастей из-за санкций. Такие "антикризисные" мероприятия своих работодателей почувствуют по кошелькам около 2800 сотрудников.
Экономическая правда
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