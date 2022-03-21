Крупнейший аэропорт РФ отправил в простой 40% персонала

Крупнейший аэропорт РФ – "Шереметьево" – отправил в простой часть персонала на фоне санкций ЕС и США в отношении российской авиаотрасли.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на приказ гендиректора аэропорта Михаила Василенко.

По данным издания, речь идет о 6-7 ты. человек.

"Авиатрифик в Шереметьево резко упал с конца февраля из-за прекращения полетов российских авиакомпаний за границу и иностранцев в Россию. Аэропорт объявил о приостановке всех инвестпроектов и закрытии третьего терминала в дополнение к закрытым ранее E и F", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "Шереметьево" отправило своих сотрудников в простой с 16 марта.

В приказе говорится, что простой объявлен по причинам, "не зависящим от работодателя и работников", и в связи с "критическим снижением пассажиропотока" на фоне санкций против РФ и закрытием воздушного пространства рядом стран.

По данным источника "Известий", пока речь идет о переводе в простой 40% всего персонала – и офисного, и остальных сотрудников.

Напомним:

20 марта стало известно, что сразу две российские авиакомпании – Уральские авиалинии и Royal Flight – отправляют пилотов и сотрудников в "вынужденный простой". Причина – ограничение полетов в Европе, отзыв бортов лизингодателями и проблемы с поставкой авиазапчастей из-за санкций. Такие "антикризисные" мероприятия своих работодателей почувствуют по кошелькам около 2800 сотрудников.

Экономическая правда