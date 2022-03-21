S&P ожидает, что ВВП Беларуси упадет на 15% в текущем году

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ждет, что ВВП Беларуси упадет на 15% в текущем году.

Об этом говориться в пресс-релизе.

Эксперты уверены, что "Беларусь ожидает самый резкий экономический спад за последние десятилетия". Согласно базовому сценарию S&P, ВВП Беларуси сократится на 15% в 2022 году, а затем на 5% в 2023 году.

"Мы теперь считаем, что Белоруссия может объявить дефолт в течение следующих 12 месяцев". Мы также считаем возможным нежелание Белоруссии выполнять свои обязательства в ответ на санкции", - отмечает S&P.

По оценке агентства, на фоне усиливающихся западных санкций Беларусь сейчас сталкивается с растущими рисками для экономики, платежного баланса и финансовой стабильности.

Напоминаем:

Западные санкции нацелены, в том числе на ключевые экспортные товары Беларуси - калийные удобрения и нефтепродукты. Приостановлен доступ к SWIFT для трех белорусских банков, в Евросоюзе ограничены операции Нацбанка Беларуси.