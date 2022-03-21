Британия готовится временно национализировать "дочку" Газпрома – Bloomberg
Правительство Великобритании готовится временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая имеет более 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления", – говорит источник, знакомый с этим вопросом.
Издание не удалось взять комментарии у подразделения "Газпрома".
"Дочка" российского гиганта поставляет газ предприятиям и госорганам, включая Национальную службу здравоохранения.
Напомним:
Сообщалось, что британские госорганы пытаются разорвать связи с Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., поставляющей более 20% промышленного и коммерческого газа в стране.
Экономическая правда
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