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Британия готовится временно национализировать "дочку" Газпрома – Bloomberg

Понедельник, 21 марта 2022, 16:15

Правительство Великобритании готовится временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, которая занимается розничной торговлей газом в Соединенном Королевстве.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., которая имеет более 30 000 бизнес-клиентов, является главным кандидатом на введение в режим специального управления", – говорит источник, знакомый с этим вопросом.

Издание не удалось взять комментарии у подразделения "Газпрома".

"Дочка" российского гиганта поставляет газ предприятиям и госорганам, включая Национальную службу здравоохранения.

Напомним:

Сообщалось, что британские госорганы пытаются разорвать связи с Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., поставляющей более 20% промышленного и коммерческого газа в стране.

Экономическая правда

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Британия газ Газпром

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