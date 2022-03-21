В РФ начали срываться поставки соков и молока в магазины из-за дефицита упаковки

В РФ начали срываться поставки соков и молока в магазины из-за дефицита упаковочных материалов - картона и тетрапака.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на 2 ритейлеров и представителя крупного производителя продуктов питания.

По их словам, участники рынка фиксируют дефицит тетрапака (упаковка, состоящая из нескольких слоев картона, полиэтилена и фольги) и картона. Есть также сложности с закупкой пленок из-за нехватки сырья.

Ранее на фоне вторжения РФ в Украину несколько крупных производителей упаковок, включая Elopak и Stora Enso, приостановили производство в России.

В таких условиях компании рассматривают альтернативные варианты тары для молока и соков, вплоть до бидонов, сообщил один из крупных производителей, работающих с торговыми сетями.

Представитель "ВкусВилла" подтвердил, что компания ожидает трудностей с поставкой упаковки из тетрапака и пюрпака и уже начала тестировать отечественные аналоги.

При этом, недостаток упаковочных материалов уже привел к росту цен: транспортный гофрокороб с февраля подорожал на 30%, полипропиленовая пленка – на 100%, картонные пачки для соли – на 122%, фасовочная полиэтиленовая пленка – на 89%.

Экономическая правда