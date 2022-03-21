Ритейлеры в РФ отказываются продавать электронику в рассрочку – СМИ

Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к ритейлерам.

В частности, в кредит и рассрочку больше не торгует монобрендовая сеть Apple re: Store, от рассрочок отказались в "М. Видео – Эльдорадо".

"Стимулировать продажи дорогостоящей бытовой техники и электроники таким образом стало накладно из-за повышения ключевой ставки Центробанком РФ и волатильности курсов валют", - пишет издание со ссылкой на экспертов и участников рынка.

В "М. Видео - "Эльдорадо" рассрочки временно не действуют", - сказала представитель сети Валерия Андреева.

"Это один из вариантов промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы на обслуживание кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик – один из способов сдерживания розничных цен", – добавила она.

Андреева отметила, что доля покупок товаров в кредит в общем объеме продаж за последние недели сократилась, при том что инвестиционный спрос населения вырос. "Люди стремятся вложить те средства, которые у них есть", – сказала она.

В "Сбере" объяснили, что решение об отмене рассрочки магазины принимают самостоятельно.

Представители других ритейлеров и маркетплейсов, опрошенных "Известиями", не ответили на запросы или отказались от комментариев.

Экономическая правда