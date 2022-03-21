Все разделы
Укр / Рус

Ритейлеры в РФ отказываются продавать электронику в рассрочку – СМИ

Понедельник, 21 марта 2022, 13:14

Российские продавцы электроники отказались от продажи товаров в рассрочку, а некоторые закрыли и продажи в кредит.

Об этом пишут "Известия" со ссылкой на источники, близкие к ритейлерам.

В частности, в кредит и рассрочку больше не торгует монобрендовая сеть Apple re: Store, от рассрочок отказались в "М. Видео – Эльдорадо".

"Стимулировать продажи дорогостоящей бытовой техники и электроники таким образом стало накладно из-за повышения ключевой ставки Центробанком РФ и волатильности курсов валют", - пишет издание со ссылкой на экспертов и участников рынка.

В "М. Видео - "Эльдорадо" рассрочки временно не действуют", - сказала представитель сети Валерия Андреева.

"Это один из вариантов промо, в рамках которого ритейлер берет на себя расходы на обслуживание кредита. В текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных промомеханик – один из способов сдерживания розничных цен", – добавила она.

Андреева отметила, что доля покупок товаров в кредит в общем объеме продаж за последние недели сократилась, при том что инвестиционный спрос населения вырос. "Люди стремятся вложить те средства, которые у них есть", – сказала она.

В "Сбере" объяснили, что решение об отмене рассрочки магазины принимают самостоятельно.

Представители других ритейлеров и маркетплейсов, опрошенных "Известиями", не ответили на запросы или отказались от комментариев.

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим, и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

компании Россия

powered by lun.ua
Материалы по теме
Иностранные книгоиздатели приостанавливают сотрудничество с российскими издательствами 21 марта 2022, 10:02
Производитель куртки Путина за 1,5 миллиона рублей прекратил поставки в Россию 20 марта 2022, 18:12
Американская продуктовая компания Netcracker останавливает наем и продажи в России 20 марта 2022, 14:17
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте