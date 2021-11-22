Труханов предупредил о возможных веерных отключениях электричества в Одессе

Геннадий Труханов ФОТО С САЙТА ГОРСОВЕТА OMR.GOV.UA

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о возможных веерных отключениях электричества в городе.

Об этом он сказал во время обсуждения в горсовете вопроса автономности кислородных концентраторов, передает местное издание 048.ua.

По словам Труханова, об этом он был предупрежден на совещании в обладминистрации.

В связи с возможными веерными отключениями электричества городские власти озабочены больными COVID-19, нуждающимися в кислородной поддержке.

"Веерные отключения - это не просто отключить холодильник в этом случае или посидеть без света при свечах. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти", - заявил Труханов.

Он поручил директору департамента здравоохранения Левону Никогосяну обратиться к производителям кислородных концентраторов и узнать, возможно ли предусмотреть наличие у них аккумуляторов, чтобы аппараты могли работать при отключении электричества.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что государство никого не оставит без света и тепла, по его словам, нехватки угля не будет.

На 15 ноября запасы угля на ТЭС сократились до 0,38 тысячи тонн, только две имеют гарантированные запасы согласно лицензионным условиям.

На 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не имеют минимальных запасов угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива.

Запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 млн. тонн.

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗУ пройдут спокойно.

Премьер Денис Шмигаль заявил, что для веерных отключений оснований нет и правительство их не предусматривает.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны не может давать распоряжения по веерным отключениям электроэнергии.

Премьер Денис Шмигаль заявил, что Кабмин не получал от СНБО никаких поручений по разработке графика веерных отключений электроэнергии в Украине.

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