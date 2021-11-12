Шмыгаль уверяет, что оснований для веерных отключений нет

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Премьер Денис Шмигаль заявил, что для веерных отключений оснований нет и правительство их не предусматривает.

Об этом он сказал в эфире "Право на власть" 11 ноября.

В то же время, по его словам, в течение года службы могут осуществлять регламентные работы по ремонту линий электропередач.

"Правительство приняло решение о запрете отключения или не включения во время отопительного сезона тепла и газа для населения и для всех предприятий. Непрерывная поставка газа и тепла обеспечена законодательством и решениями правительства", - заявил премьер.

Также Шмигаль заверил, что цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в этом отопительном сезоне останутся неизменными.

По его словам, все люди, нуждающиеся в субсидиях, будут ими обеспечены.

Он добавил, что в "красных" зонах нормативы для начисления субсидий украинцам увеличены на 50% согласно постановлению Кабмина.

Также Шмигаль заявил, что в Украине имеется достаточное количество энергоресурсов для стабильного прохождения отопительного сезона.

"Атомная энергетика сегодня формирует базу, которая обеспечит стабильное прохождение отопительного сезона. В настоящее время работает 11 атомных блоков. В конце ноября - начале декабря выводятся из ремонта еще 3, и весь отопительный сезон будет работать 14 блоков атомных электростанций из 15 имеющихся в Украине".

Никогда столько блоков в Украине одновременно не работало", – добавил он.

По его словам, на сегодняшний день в газохранилищах Украины имеется почти 18 млрд кубометров голубого топлива, а в среднем за отопительный сезон страна использует 8 млрд кубометров.

"У нас газа абсолютно достаточно для отопления. Также у нас есть мощная гидрогенерация. В этом году был запущен еще один гидроаккумулирующий блок на Днестровской ГЭС, также усиливающий мощности украинской энергосистемы", - сказал также премьер.

Напоминаем:

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны не может давать распоряжения по веерным отключениям электроэнергии.

Премьер Денис Шмигаль заявил, что Кабмин не получал от СНБО никаких поручений по разработке графика веерных отключений электроэнергии в Украине.

2 ноября в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.

Аварийная помощь из Беларуси и Словакии понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова – Укрэнерго попросит инспекцию проверить оборудование компании.

В холдинге ДТЭК Рината Ахметова считают заявление Укрэнерго о причинах запроса аварийной помощи из Беларуси "политическим давлением".

Оператор Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям с Беларусью.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.

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Экономическая правда