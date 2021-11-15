Зеленский: Государство никого не оставит без света и тепла

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Президент Владимир Зеленский заявил, что государство никого не оставит без света и тепла, по его словам, нехватки угля не будет.

Об этом он рассказал в видеообращении.

"О нашей энергетике - государство никого не оставит без света и тепла. Здесь тоже все просто, несмотря на то, что все непросто в мире, переживающем энергетический кризис.

Но наш принцип – переживать меньше, работать больше", – сказал Зеленский.

По его словам, государство подготовило атомную энергетику - за последние недели запущено 2 дополнительных блока на Ровенской и Запорожской АЭС.

"Еще один блок Запорожской АЭС будет запущен в ближайшие недели – до конца ноября", – добавил глава государства.

"Отключение света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки об отключении света - отключайте звук на некоторых лживых каналах.

А лучше – не смотрите вообще: это бережет и нервы, и электроэнергию", – сказал Зеленский.

Он считает, что государство "успешно преодолевает вызов" по недостатку угля.

"Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет 7 кораблей Panamax, которые уже следуют и прибудут в украинские порты в ближайшее время", - рассказал президент.

По его словам, доставляемый морем уголь полностью закрывает потребности энергетической сферы до конца этого года.

"В случае необходимости, такие же наши действия закроют потребность до конца всего отопительного сезона", - заверил он.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые телеканалы под соусом разных аргументов это активно осуждают, хотя, как мне кажется, осуждены должны быть именно те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы.

Мы же не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг по пути к полной энергетической независимости Украины", - резюмировал Зеленский.

Напоминаем:

На 15 ноября запасы угля на ТЭС сократились до 0,38 тысячи тонн, только две имеют гарантированные запасы согласно лицензионным условиям.

На 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не имеют минимальных запасов угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива.

Запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 млн. тонн.

Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗУ пройдут спокойно.

Премьер Денис Шмигаль заявил, что для веерных отключений оснований нет и правительство их не предусматривает.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны не может давать распоряжения по веерным отключениям электроэнергии.

Премьер Денис Шмигаль заявил, что Кабмин не получал от СНБО никаких поручений по разработке графика веерных отключений электроэнергии в Украине.

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Алексей Павлыш, ЭП