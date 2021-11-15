Запасы угля на ТЭС упали на 20% за неделю, лицензионные условия выполняют две

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На 15 ноября запасы угля на ТЭС сократились до 0,38 тысячи тонн, только две имеют гарантированные запасы согласно лицензионным условиям.

Об этом известно из данных Министерства энергетики.

Так, запасы не соблюдены на шести ТЭС группы ДТЭК Рината Ахметова: Кураховской, Ладыжинской, Добротворской, Бурштынской, Запорожской, Приднепровской. Кроме того, не имеют гарантированного объема три ТЭС Государственного Центрэнерго: Змиевская, Трипольская, Углегорская и Славянская ТЭС Донбассэнерго.

Соблюдение гарантированных запасов является одним из условий лицензионной деятельности.

данные минэнерго

Напоминаем:

На 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не имеют минимальных запасов угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива.

Запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 млн. тонн.

Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗУ пройдут спокойно.

Экономическая правда