Никаких поручений по веерным отключениям электроэнергии СНБО не давал – Шмигаль
Премьер Денис Шмигаль заявил, что Кабмин не получал от СНБО никаких поручений по разработке графика веерных отключений электроэнергии в Украине.
Об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Раде, отвечая на вопросы нардепов, которые ссылались на публикации в СМИ.
"Никаких поручений Совета национальной безопасности и обороны Украины по разработке каких-либо графиков веерных отключений электроэнергии, конечно, не было. Их нет", - заверил премьер.
Напоминаем:
2 ноября в Украину начались поставки электроэнергии из Беларуси в рамках аварийной помощи.
Аварийная помощь из Беларуси и Словакии понадобилась из-за ряда аварий на электростанциях ДТЭК Ахметова – Укрэнерго попросит инспекцию проверить оборудование компании.
В холдинге ДТЭК Рината Ахметова считают заявление Укрэнерго о причинах запроса аварийной помощи из Беларуси "политическим давлением".
Оператор Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям с Беларусью.
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, не будет продолжать запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси на ноябрь.
Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ по состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс. тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября. Фактические запасы угля меньше плановых в 4,2 раза.
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Экономическая правда
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