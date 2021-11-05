Глава Міненерго запевнив, що опалювальний сезон "пройдемо спокійно"

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Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація - у роботі буде 14 блоків із 15, в уряді впевнені, що цей ОЗП пройдуть спокійно.

Про це сказав міністр енегетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду.

"Цьогорічний опалювальний сезон - це не просто 6 місяців низьких температур, насправді ми бачимо вже зараз, що це - певне поле енергетичної війни з Росіїю за монополію у Європі. Сьогодні використовується енергетична криза з Росією для того, щоб посилити своє геополітичне становище...

Майже кожен день створюються нові і нові перешкоди. Зокрема, вже відомо про заборону по вугіллю стосовно ввезення в Україну з боку РФ. Вчора з'явилась інформація, що це вугілля, яке імпортується з Казахстану, так само створюються штучні перешкоди. Ми розумімо що це дійсно великий виклик проходження саме цієї зими, але ми абсолютно впевнені, що пройдемо спокійно і вийдемо ще міцнішими", - розпочав свою доповідь міністр.

Він також розповів, як планують забезпечити проходження ОЗП.

"Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація. Мова йде про максимальне залучення атомних блоків до виробництва електроенергії, У прогнозному балансі на цей рік навантаження буде рекордним на атомну генерацію за останні 5 років. Мова йде про плюс 7 млрд кВТ-год, що на 15% більше від минулорічного", - додав Галущенко.

За його словами, таке виробництво електроенергії дозволить зменшити потребу у вугіллі на 3,6 млн тонн.

Він додав, що станом на сьогодні працюють 11 енергоблоків - є план на листопад включати додатково ще 2 блоки, на початку грудня - ще 1 блок.

"Тобто йдеться про те, що в роботі у нас буде 14 блоків з 15", - сказав Галущенко.

"Станом на сьогодні резерв палива, який закуплений наперед, дає можливість спокійно проходити сезон. Є 146% річної потреби для блоків ВВР-1000 і 150% річної потреби для блоків ВВР-440. Ми абсолютно спокійно і надійно забезпечені необхідним ресурсом ядерного палива", - резюмував він.

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Нагадуємо:

Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану до України.

Для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Економічна правда