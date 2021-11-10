Данилов: СНБО не может давать графиков по веерным отключениям электроэнергии

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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны не может давать распоряжения по веерным отключениям электроэнергии.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам заседания СНБО, отвечая на вопросы журналистов.

Данилова, в частности, спросили, пойдет ли Украина на прямые закупки газа из РФ, но он на этот вопрос не ответил.

У него также спросили, будут ли веерные отключения, если Беларусь перестанет поставлять электроэнергию и возникнет кризис, и давал ли СНБО определенные распоряжения и графики.

"СНБО не может давать распоряжения, не может давать графики. У нас есть 2 решения СНБО, касающиеся энергетического комплекса. У нас есть протокольное поручение, которое было на предыдущем заседании СНБО рассмотрено, все эти документы публичны. Там все прописано, что должен делать Кабинет министров", - сказал Данилов.

"В случае необходимости, если дальше будет продолжаться сложная ситуация, мы не исключаем использование Россией энергетического терроризма по отношению к нашей стране, будут приняты соответствующие решения. Очень быстро, жестко, в соответствии с интересами нашей страны", - добавил он.

При этом он не ответил на вопросы, какие именно будут решения, переадресовав его Кабмину и Минэнерго.

"Кабмин, Минэнерго работают над этим вопросом. Если мы видим угрозу нацбезопасности, мы на это должны реагировать. На сегодня нормативно-правовых документов предостаточно. Главное, чтобы они их начали добросовестно выполнять", - резюмировал секретарь СНБО.

Напоминаем:

Премьер Денис Шмигаль заявил, что Кабмин не получал от СНБО никаких поручений по разработке графика веерных отключений электроэнергии в Украине.

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Экономическая правда