Запаси вугілля на складах ТЕС впали нижче 500 тисяч тонн – дані Міненерго

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Запаси вугілля на складах ТЕС генеруючих компаній опустились нижче 0,5 млн тонн.

Про це свідчать дані Міненерго.

За підрахунками "Інтерфакс-Україна", за останній тиждень запаси знизились на 11,7% (на 63,5 тис тонн): станом на ранок 1 листопада запаси вугілля на складах ТЕС становили 542,8 тис тонн, а до 8 листопада вони знизились до 479,3 тис тонн.

За місяць - з 8 жовтня по 8 листопада - запаси на складах ТЕС скоротились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Так, найменші запаси вугілля на цю дату зафіксовані на складах Придніпровської ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго" (8,4 тис тонн), Ладижинської ТЕС "ДТЕК Західенерго" (11,6 тис тонн) та Вуглегірської ТЕС "Центренерго" (18,3 тис тонн).

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Нагадуємо:

Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану до України.

Для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Ключовим стабілізуючим чинником цього опалювального сезону буде атомна генерація - у роботі буде 14 блоків із 15, в уряді впевнені, що цей ОЗП пройдуть спокійно.