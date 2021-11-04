Уряд хоче використати газову генерацію, аби уникнути відключень електроенергії

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Для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики за підсумками наради з "Укренерго", "Нафтогазом та Нацкомісією з енергетики (НКРЕКП).

На нараді узгодили механізм впровадження превентивних заходів для стабільного проходження опалювального сезону 21/22 років.

Зокрема, для балансування енергосистеми залучатимуть енергоблоки теплових електростанцій та електроцентралей, що працюють на газі. Потужність буде активуватись лише для балансування як окрема допоміжна послуга.

"Такий підхід, з однієї сторони, дозволить фінансово збалансувати підприємства, що працюватимуть на природному газі, та уникнути заборгованості перед НАК "Нафтогаз України", а з іншої – матиме мінімальний вплив на ціноутворення на ринку", – кажуть в Міненерго.

"Укренерго" було доручено надати міністерству та НКРЕКП очікуваний склад генеруючого обладнання, яке працюватиме на газі, а також прогнозні помісячні обсяги споживання газу на листопад - березень 2022 року.

Також "Укренерго" розробить порядок придбання допоміжної послуги, який потім затвердить енергорегулятор. Для своєчасної оплати допоміжної послуги він має передбачити у тарифі на диспетчеризацію "Укренерго" на 2021-2022 роки необхідний обсяг коштів.

"Нафтогаз", зазначили у відомстві, готовий забезпечити необхідний обсяг газу за спеціальними умовами для потреб енергогенеруючих підприємств. Компанія підготує довгострокові контракти, в яких передбачать чітке виконання графіку платежів за спожитий газ для забезпечення ліквідності НАКу.

Нагадуємо:

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, не буде продовжувати заборону на імпорт електроенергії з РФ та Білорусі на листопад.

Аварійна допомога з Білорусі та Словаччини, яку Україна запросила 2 листопада, знадобилися через низку аварій на електростанціях ДТЕК Ахметова – Укренерго попросить інспекцію перевірити обладнання компанії.

Економічна правда