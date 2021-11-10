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На 10 из 12 украинских ТЭС не соблюдены минимальные запасы угля

Среда, 10 ноября 2021, 14:43
 
unsplash

На 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не имеют минимальных запасов угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива.

Об этом говорится в данных Министерства энергетики, Укрэнерго, глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

Так, запасы не соблюдены на шести ТЭС группы ДТЭК Рината Ахметова: Кураховской, Ладыжинской, Добротворской, Бурштынской, Запорожской, Приднепровской. Кроме того, не имеют гарантированного объема три ТЭС государственного Центрэнерго: Змиевская, Трипольская, Углегорская и Славянская ТЭС Донбассэнерго.

 
минэнерго

Герус напомнил, что соблюдение гарантированных запасов является одним из условий лицензионной деятельности, которая должна выполняться безусловно.

Кроме того, 25 энергоблоков сейчас простаивают из-за отсутствия топлива. Больше всего энергоблоков по этой причине остановили работу у государственной Змиевской ТЭС, из-за дефицита потерявшей 7 энергоблоков. В настоящее время на электростанции работает только один энергоблок.

Вуглегирська ТЭС остановила 4 блока, а Трипольская – 3. Они тоже принадлежат Центрэнерго.

На аварийных ремонтах также находятся по два энергоблока на Кураховской и Бурштынской ТЭС ДТЭК.

 
минэнерго

Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС генерирующих компаний опустились ниже 0,5 млн. тонн.

Российская Федерация остановила транзит энергетического угля из Казахстана в Украину.

Для балансировки энергосистемы в зимний период правительство предлагает включить газовые энергоблоки ТЭС и ТЭЦ.

Ключевым стабилизирующим фактором этого отопительного сезона будет атомная генерация – в работе будет 14 блоков из 15, в правительстве уверены, что этот ОЗУ пройдут спокойно.

Экономическая правда

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ТЭС уголь энергетика

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