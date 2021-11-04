РФ зупинила транзит енергетичного вугілля в Україну

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Російська Федерація зупинила транзит енергетичного вугілля з Казахстану до України.

Про це повідомив голова комітету з питань енергетики та компослуг Верховної Ради Андрій Герус.

За його словами, заблоковані всі відповідні поставки у листопаді.

"Технічно блокування відбувається на рівні РЖД, яка не підтверджує проїзд вагонів із таким вугіллям через РФ", – повідомив нардеп.

Він зазанчив, що обмеження не стосується поставок коксівного вугілля, а накладено лише на енергетичне.

За даними ЕП, у листопаді з Казахстану планувалося поставити понад 200 тисяч тонн вугілля.

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Для балансування енергосистеми в зимовий період уряд пропонує вмикати газові енергоблоки ТЕС та ТЕЦ.

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ станом на ранок 25 жовтня становили 701,3 тис тонн - це майже на 7% менше порівняно із запасами 18 жовтня. Фактичні запаси вугілля менші від планових у 4,2 раза.

Економічна правда