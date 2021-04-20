Украина к осени может получить транш от МВФ – советник Зеленского
Украина может получить второй транш от МВФ по действующей программе в размере 2 млрд долл до сентября 2021 года.
Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает "Интерфакс-Украина".
"К сентябрю должны получить такой транш. А, если иметь в виду, что август является месяцем отпусков, то у нас есть июнь и июль, чтобы мы получили деньги. И это понимаем не только мы в Киеве, но и в Вашингтоне в офисе МВФ", - сказал Устенко.
Советник Зеленского напомнил, что "МВФ зарезервировал для Украины 5 млрд долл, 2,1 млрд долл из которых Украина уже получила".
По его словам, сейчас Украина ведет с МВФ активные технические консультации по получению очередного валютного транша, в том числе на уровне Кабмина, НБУ, Министерства юстиции, Министерства энергетики, а также Офиса президента.
"Мы ожидаем прогресса, мяч на нашей стороне. Те законопроекты, которые мы должны были принять для того, чтобы получить транш, касающиеся судебной системы, ее реформирования и антикоррупционной архитектуры - находятся сейчас на рассмотрении в парламенте. Я считаю, у нас достаточно шансов для получения средств МВФ", - резюмировал он.
Напоминаем:
Минфин рассчитывает на окончание переговоров с МВФ в июле и выделение транша в сентябре этого года.
Украинская власть рассчитывает на первый пересмотр программы с МВФ до июля 2021 года - в таком случае транш кредита будет выделен в сентябре.
Если МВФ не предоставит Украине кредит до сентября, расходы государственного бюджета будут сокращены, однако шансы получить средства достаточно высоки.
Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.
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Учитывая длительный ход переговоров с МВФ, Украина может ориентироваться на два транша, но об объемах пока речи не идет, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
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За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.
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Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.
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