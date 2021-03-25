В МВФ рассказали, когда вернется миссия для просмотра программы

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на слова представителя Фонда Джерри Райса на брифинге в Вашингтоне.

Продолжение переговоров с Украиной для первого пересмотра программы stand by сосредоточится на согласовании хорошо сфокусированного набора реформ, необходимых для обеспечения устойчивости бюджета в среднесрочной перспективе и защиты стабильности финансового сектора.

"Повестка дня на следующие несколько месяцев состоит в том, чтобы продолжить обсуждение этого набора реформ", - сообщил он.

По его словам, программа реформ остается незавершенной относительно договоренностей по последовательными программами Фонда, поэтому для Украины важно продолжать двигаться вперед в создании условий для инклюзивного роста и роста после кризиса.

Напомним:

В 2014-2020 годах Украина перечислила в пользу Международного валютного фонда 46,3 млн специальных прав заимствования (65,74 млн долларов) комиссии за невыбранные транши, предусмотренные программами сотрудничества (Commitment fee).

Заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что отказ Украины от сотрудничества с МВФ приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций и давлению на валютные резервы НБУ.

Миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.





