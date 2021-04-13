У Зеленского оценили шансы на пересмотр программы МВФ и получение транша

Украинская власть рассчитывает на первый пересмотр программы с МВФ до июля 2021 года - в таком случае транш кредита будет выделен в сентябре.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"В базовом сценарии мы движемся по пути, что соглашение между Украиной и МВФ существует. И в этом случае деньги должны быть в стране до сентября. Самый крайний желаемый срок, когда вопрос по Украине должен быть вынесен на совет директоров Фонда - июль, поскольку в августе в МВФ месяц отпусков", - сказал он.

По его словам, до июля должно быть полностью сделано все, что предусмотрено программой.

"И, по большому счету, уже многое сделано. В части Минфина сейчас с МВФ обсуждается дефицит бюджета на 2022 год. Это не барьер в переговорах.

По поводу НБУ они обо всем договорились. Будут внесены изменения в закон о банках и законе о Нацбанке, которые повышают его независимость", - добавил советник Зеленского.

Напоминаем:

Если МВФ не предоставит Украине кредит до сентября, расходы государственного бюджета будут сокращены, однако шансы получить средства достаточно высоки.

Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Учитывая длительный ход переговоров с МВФ, Украина может ориентироваться на два транша, но об объемах пока речи не идет, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Минфине отмечают прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и в некоторых вопросах приближаются к пониманию с Фондом.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какие шаги нужно сделать Украине для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условиям и обязательствам, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Ранее глава партии "Слуга народа" заявлял, что миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

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