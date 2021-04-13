План Б без денег МВФ: У Зеленского допускают сокращение расходов госбюджета

Если МВФ не предоставит Украине кредит до сентября, расходы государственного бюджета будут сокращены, однако шансы получить средства достаточно высоки.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

"С программой МВФ пережить этот год, выйти обновленными и встать на путь устойчивого экономического роста гораздо легче.

Почему программа важна в этом году? У нас есть два пиковых месяца по выплатам госдолга - март и сентябрь. В этом году нужно вернуть 600 млрд гривен долга, из них 150 млрд гривен - проценты. Март мы прошли, до сентября готовимся, там будет больше выплата", - рассказал Устенко.

"Важно, чтобы Рада справилась со своей задачей вовремя. Иначе придется задействовать план Б", - подчеркнул он.

По словам Устенко, если законопроекты, необходимые для просмотра программы с МВФ, не будут проголосованы вовремя, тогда нужно сразу же начинать подготовку к пересмотру бюджета.

"Нужно будет решать вопрос, где можно сэкономить, придется пересмотреть расходы. Необходимо быть готовыми к выходу на внешние рынки и занимать под более высокие проценты, чего, конечно, не хотелось бы", - добавил советник Зеленского.

"Подчеркну, что шансы на то, что мы успеем все в срок и получим финансирование МВФ, достаточно высоки. Точно выше, чем 50%", - заверил он.

Напоминаем:

Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Учитывая длительный ход переговоров с МВФ, Украина может ориентироваться на два транша, но об объемах пока речи не идет, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Минфине отмечают прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и в некоторых вопросах приближаются к пониманию с Фондом.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какие шаги нужно сделать Украине для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условиям и обязательствам, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Ранее глава партии "Слуга народа" заявлял, что миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

Читайте также: МВФ уехал, но вы держитесь: почему Украина не получила денег и во что это выльется