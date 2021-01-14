В Минфине допускают пересмотр бюджета-2021 в случае отсутствия сотрудничества с МВФ

Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

Об этом он сказал в эфире Радио НВ, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда мы готовили проект госбюджета, у нас предусматривалось сотрудничество с МВФ. Без такого сотрудничества станет вопрос пересмотра бюджета", - подчеркнул он.

"Я не исключаю различных сценариев. Мы будем предлагать, конечно, ключевой сценарий - сотрудничество с МВФ. Но мы готовы к любым ситуациям", - добавил министр.

Марченко добавил, что в 2021 году сумма погашения госдолга составит 468 млрд грн, около 370 млрд грн из которых - внутренние долговые обязательства, сумма обслуживания составит около 159 млрд грн.

"На сегодня у нас достаточно на ЕКС, чтобы расплатиться с долгами. Но нам для этого необходимо сотрудничество с МВФ", - пояснил он.

Напомним:

В Международном валютном фонде обеспокоены возможным государственным регулированием цен на газ в Украине, ведь это может привести к нарушению взятых в Меморандуме обязательств.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что еще 2 транша по 700 млн долларов от МВФ перенесены на 2021.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что следующий транш МВФ "будет однозначно в следующем году", по прогнозам, в феврале-марте 2021 года.

Международный валютный фонд обнародовал график погашения долгов Украины до 2036 года, в этом году необходимо оплатить 1,67 миллиарда долларов.