Марченко: Минфин рассчитывает получить транш от МВФ в сентябре

Минфин рассчитывает на окончание переговоров с МВФ в июле и выделение транша в сентябре этого года.

Об этом в интервью Lb.ua сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Это (сентябрь - ред.) хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом", - сказал Марченко.

Комментируя заявление советника Зеленского Олега Устенко, который озвучил следующий график: завершение переговоров в июле и выделение транша в сентябре максимум, министр отметил, что тот "ничего нового не сказал".

"Когда мы подписали меморандум, мы дали согласие на то, что в 2022 году у нас дефицит будет 3,5%. Мы уже подготовили бюджетную декларацию, где уже фигурирует дефицит в 3,5%. И конечно, если бы у нас были диверсифицированы источники покрытия дефицита, то можно было бы ставить вопрос о большем дефиците.

"Конечно, Минфин в принципе заинтересован в том, чтобы он был ниже. Но резкое сужение дефицита неадекватно существующей реальности в условиях кризиса", - добавил Марченко.

"Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету речь идет о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить", - заявил также министр.

На вопрос, позволила ли отмена регулируемой цены газа ожидать staff-level agreement, он ответил, что этот вопрос сейчас не обсуждается.

"Я бы не сказал, что это (регулируемая цена газа - ред) было главным вопросом. Это был одним из вопросов. Сейчас ключевые вопросы: высший совет правосудия, антикоррупционные реформы - это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность", - добавил он.

"Все зависит от того, насколько мы продвинемся в формулировках по ключевым вопросам. На днях был разговор премьера с Альфредом Кеммерихо - это директор европейского департамента МВФ, в ходе которого обсуждались эти вопросы. Есть решение Венецианской комиссии по закону о Высшем совете правосудия.

Так что есть определенный прогресс по сближению позиций, я бы так сказал", - сказал Марченко в ответ на вопрос, понятно ли уже, какие предварительные условия войдут в меморандум с МВФ и когда документ будет согласован.

"Конкретно можно говорить, когда мы выйдем на четкие формулировки обязательств, которые готова взять на себя Украина", - добавил министр.

По его словам, формулировка "еще четко не выкристаллизовалась, чтобы можно сказать однозначно".

Он добавил, что окончательной редакции меморандума после пересмотра еще нет.

Напоминаем:

Украинская власть рассчитывает на первый пересмотр программы с МВФ до июля 2021 года - в таком случае транш кредита будет выделен в сентябре.

Если МВФ не предоставит Украине кредит до сентября, расходы государственного бюджета будут сокращены, однако шансы получить средства достаточно высоки.

Министр финансов Сергей Марченко допускает пересмотр госбюджета-2021 при отсутствии сотрудничества с МВФ, при этом сохранение такого сотрудничества остается ключевым сценарием для Минфина.

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Учитывая длительный ход переговоров с МВФ, Украина может ориентироваться на два транша, но об объемах пока речи не идет, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Минфине отмечают прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и в некоторых вопросах приближаются к пониманию с Фондом.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какие шаги нужно сделать Украине для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условиям и обязательствам, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Ранее глава партии "Слуга народа" заявлял, что миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

Читайте также: МВФ уехал, но вы держитесь: почему Украина не получила денег и во что это выльется