Украина и МВФ могут заключить staff level agreement в ближайшие 2 месяца – Марченко

Украина и МВФ могут достичь договоренностей на уровне staff level agreement в ближайшие 2 месяца.

Об этом в эфире "Украина 24" во вторник заявил министр финансов Сергей Марченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем, что достигнем договоренности так сказать на уровне персонала в ближайшие два месяца, и дальше будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить наконец средства", - сказал министр.

Напоминаем:

Учитывая длительный ход переговоров с МВФ, Украина может ориентироваться на два транша, но об объемах пока речи не идет, заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В Минфине отмечают прогресс в переговорах с Международным валютным фондом и в некоторых вопросах приближаются к пониманию с Фондом.

Министр финансов Сергей Марченко рассказал, какие шаги нужно сделать Украине для продолжения программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что для возобновления сотрудничества с МВФ Украина должна вернуться к своим обязательствам перед Фондом.

За период с начала марта 2020 года по конец февраля 2021 года государственный и гарантированный государством долг вырос на 25%, или на 505 млрд грн до 2 552,9 млрд грн.

Сейчас невозможно предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by - все будет зависеть от прогресса в дискуссиях по определенным программой условиям и обязательствам, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Миссия МВФ в ближайшие несколько месяцев продолжит переговоры с Украиной по первому пересмотру программы stand by, будут обсуждать реформы и стабильность в финансовом секторе.

Ранее глава партии "Слуга народа" заявлял, что миссия Международного валютного фонда должна заработать в Украине в апреле этого года, после того, как потеряет силу установленная правительством предельная цена (6,99 грн) на газ для населения.

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